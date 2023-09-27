Игра на выживание в открытом мире путешествиями во времени The Front стартует в раннем доступе 11 октября ©

Samar Studio объявила, что 11 октября в раннем доступе выйдет The Front, игра на выживание в открытом мире с путешествиями во времени, в которой вы сражаетесь против тиранической империи. События The Front происходят в захламленном постапокалиптическом мире с различными мутантами и конкурирующими фракциями. Игрокам предстоит сражаться с жестокими имперскими силами, головорезами и повстанцами, раскрывая борьбу, которая определит судьбу человечества. Объединяйтесь с друзьями, чтобы исследовать руины, сметать колонии монстров, строить базы, устанавливать башни-ловушки для защиты, совершенствовать технологии для создания оружия и оборудования, а также пилотировать широкий спектр наземных и воздушных транспортных средств, от танков до самолетов, чтобы защитить свою территорию от Империи.

В постапокалиптическом мире выживание является ключевым моментом. Стройте базы, не ограниченные местностью и вашим творческим воображением. Создавайте и устанавливайте ловушки в стиле Tower Defense, чтобы отбиваться от монстров и вражеских солдат, вторгающихся в ваше убежище. Станьте самодостаточным, посадив собственный набор культур и приготовив их, чтобы прокормить себя по десяткам вкусных рецептов. Мир также полон дружелюбных лиц, которых можно нанять, чтобы они помогли вам не только в бою, но и позволили вам использовать их верстак для дальнейшего улучшения возможностей вашей базы.

Ранний доступ позволит игрокам разблокировать до 60 уровней контента для развития, включая оборудование для сбора и производства, оружие, а также множество наземных и воздушных транспортных средств.

The Front будет доступна в Steam и Epic Game Store.