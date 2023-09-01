Первое закрытое бета-тестирование шутера на выживание в открытом мире The Front начнется 3 сентября ©

Samar Studio объявила, что The Front, шутер на выживание в открытом мире, который выйдет на ПК позднее в этом году, вступит в закрытое бета-тестирование с 3 по 8 сентября. Игроки могут зарегистрироваться для участия в бета-тестировании прямо сейчас на сайте playthefront.com или в Steam.

Действие Front происходит в постапокалиптической песочнице, населенной зомби-мутантами и враждебными фракциями. В другой реальности тираническая империя завоевала мир и провела глобальную «гражданскую» политику. Используя устройства наблюдения, безжалостную волю к убийству и передовые технологии, империя стремится навсегда изменить человечество. Уже лишенные свободы, веры и во многих случаях жизни, люди находятся на грани потери того, что они называют домом. Выжившие участники сопротивления человечества обращаются к технологиям путешествий во времени, чтобы вернуться в прошлое и исправить ход истории.

На раздираемой войной земле Фронта игрокам предстоит сразиться с имперскими силами, изгнанниками и повстанцами в эпической битве, которая определит судьбу человечества. В своей борьбе за переписывание будущего мира игроки будут исследовать руины и вражеские территории, создавать оружие и снаряжение, строить постройки и поселения, управлять транспортными средствами, сражаться со стихиями и сражаться с грозными врагами. Перед игроками лежит открытый мир площадью 36 км², состоящий из множества различных биомов, каждый из которых имеет свои собственные ресурсы и экосистему.

Опасность подстерегает повсюду в The Front, и игрокам придется работать вместе, чтобы выжить. Создание базы с адекватной защитой важно, но надежные друзья могут означать разницу между смертью и выживанием при исследовании мира в поисках ресурсов и сотен рецептов крафта — особенно при борьбе с волнами врагов. У игроков есть доступ к множеству различных строительных модулей и более чем 100 различным компонентам для создания электрических систем, ирригационных систем, автоматизированной защиты, ловушек и многого другого.