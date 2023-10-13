Шутер на выживание в открытом мире The Front вышел для ПК в раннем доступе ©

Сингапурские разработчики инди-игр Samar Studio сообщили, что их шутер на выживание в открытом мире The Front вышел для ПК в раннем доступе Steam и EGS.

В The Front игроки берут на себя роль бойца сопротивления, отправленного в прошлое, чтобы остановить рост тиранической империи. Игра включает в себя исследование, выживание, сбор ресурсов, строительство песочницы, защиту башни, логические электрические и водные системы, сельское хозяйство, транспортные средства и другие элементы, создавая совершенно новый и захватывающий игровой процесс.

The Front поддерживает одиночный и многопользовательский онлайн-режимы. В игре есть простой в использовании инструмент настройки внутриигровых и внешних параметров, позволяющий игрокам настраивать собственные серверы на своих ПК. Они также могут арендовать серверы у избранных поставщиков. Пользовательские серверы Front дают игрокам возможность диктовать имя, тип и индивидуальные параметры своего собственного сервера, что позволяет им играть в одиночку или с друзьями.

У Samar Studio есть трехэтапный план разработки на первый год The Front, который включает в себя новые возможности игрового процесса, функции, конструкции, транспортные средства, снаряжение, неигровых персонажей и многое другое. Кроме того, в будущем The Front получит поддержку Steam Workshop, инструменты для моддинга, новый режим боя, новые карты и мобильные базы.

После выхода в раннем доступе в The Front появятся ящики с предметами, которые игроки получат, проведя определенное количество времени в игре. Открыв эти ящики из главного меню игры, они получат скины предметов, которые появятся в их инвентаре Steam и их можно будет обменять или продать на торговой площадке сообщества Steam.