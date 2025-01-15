Февральский релиз "Переднего Края" отменён - разработчики сообщили о переносе даты выхода и сложностях со Steam

Со страницы стратегии «Передний Край» в Steam недавно пропала дата выхода — февраль 2025 года. И это не ошибка: создатели решили отложить релиз игры.

Сами разработчики не стали долго объяснять причины такого решения. Им просто нужно больше времени, чтобы довести проект до нужного качества. Также есть и другая проблема — из-за нынешней политико-экономической ситуации выход игры в Steam вообще оказался под вопросом.

Впрочем, работа над «Передним Краем» продолжается. Игра всё ещё доступна в раннем доступе, разработчики выпускают новые патчи и обещают назвать точную дату релиза, как только будут в ней уверены.

Ну а поиграть в «Передний Край» прямо сейчас можно в VK Play.