Февральский релиз "Переднего Края" отменён - разработчики сообщили о переносе даты выхода и сложностях со Steam

Со страницы стратегии «Передний Край» в Steam недавно пропала дата выхода — февраль 2025 года. И это не ошибка: создатели решили отложить релиз игры.
Сами разработчики не стали долго объяснять причины такого решения. Им просто нужно больше времени, чтобы довести проект до нужного качества. Также есть и другая проблема — из-за нынешней политико-экономической ситуации выход игры в Steam вообще оказался под вопросом.
Впрочем, работа над «Передним Краем» продолжается. Игра всё ещё доступна в раннем доступе, разработчики выпускают новые патчи и обещают назвать точную дату релиза, как только будут в ней уверены.
Ну а поиграть в «Передний Край» прямо сейчас можно в VK Play.
Жаль, игра хорошая, жду когда выйдет поддержу разрабов рублем.
Как-же так, почему другие Рус. разрабы спокойно релизят свои проекты в стиме (сколько там всякого инди...), а у этих вот проблемы появились.
ири зажало...
Другие релизят через издателей которые работают с рус. разработчиками, та же MiSide к примеру, а тут разработчик и издатель в одном лице и очевидно базируются в РФ.
Вы уверены что именно в этом дело?
Это как пример.
Ну есть второй вариант (видимо "владик" им воспользовался), завести иностранный счёт (нужен "друг-резидент" за бугром) ну и мудрить как выводить с иностранного счёта в российские банки. На эту тему есть статьи как издать игру в стиме без стороннего издателя.
Ну получается данная студия не может заиметь *друга* из условного Казахстана. Честно, я думаю тут постарались 3-тьи лица.
Всё правильно. Главное, что перед ИРИ отчитались.
А дальше уже как карта ляжет, да?)
Тут дело, скорее всего, не в политике, а высокой конкуренции. Слишком много крупных релизов в феврале, игра на фоне крупняка может банально затеряться.
Ну да. Как псевдо-патриотический проект, с гос.финансированием так сразу проблемы с релизом в Стим.
Чего же их игра про Сирию такие проблемы не имела?!
Потому что игра про Сирию вышла в 2017 году.
Иии???
Тут на лицо нежелание работать со своей ЦА.