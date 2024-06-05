Исправление багов и новые юниты - вышла третья часть дневников разработки "Переднего края"

Эта стратегия в реальном времени погружает игроков в атмосферу гипотетического вооружённого конфликта между двумя мировыми державами — Россией и США. Разворачивающиеся на ваших глазах сражения происходят на детально проработанных локациях, воссозданных с высокой степенью реализма. Арсенал доступных игроку войск и боевой техники максимально приближен к реальному, что создаёт ощущение погружения в настоящий военный конфликт.

В начале игры предстоит выбрать одну из противоборствующих сторон и сражаться за неё на разнообразных картах, каждая со своим ландшафтом и тактическими особенностями. Режимы игры включают как классические PvP схватки 1х1, 2х2 или 3х3, так и противостояние против ИИ.

Изначально игроку доступен базовый набор юнитов. Однако по мере развития боевого опыта появляется возможность разблокировать новые отряды солдат или новую военную технику. Всё это можно прокачивать, выбирать предпочтительные виды вооружения и снаряжения. Таким образом, несмотря на жёсткие рамки реализма, есть простор для развития собственных тактик и стратегий ведения боя.