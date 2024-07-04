Команда "Переднего Края" раскрывает итоги июня и анонсирует планы на июль

В четвёртом выпуске дневников разработки военной стратегии «Передний Край» команда поделилась результатами работы за июнь 2024 года и представила амбициозные планы на ближайшее будущее.

Приоритетной задачей июня стала борьба с нечестными игроками. Разработчики ввели первый этап защиты, что уже принесло ощутимые плоды: количество жалоб на читеров заметно сократилось. Однако команда не останавливается на достигнутом и обещает продолжить совершенствование системы безопасности.

Значительные улучшения коснулись мультиплеерного режима. Теперь игроки могут не только сражаться с ботами, но и привлекать их в качестве союзников. Особенно интересной выглядит возможность игры вдвоем против искусственного интеллекта. Кроме того, в режиме 2 на 2 реализована система автоматической замены выбывшего игрока на бота, что исключает ситуации неравного противостояния.

Игровой мир «Переднего Края» пополнился новой картой «Заправка» для режима 1 на 1. Её уникальность заключается в наличии трёх нейтральных точек для вызова подкреплений. Эти зоны переходят под контроль игрока, занимающего соответствующую позицию, что открывает простор для разнообразных тактических решений.

Не обошли вниманием разработчики и вооружение. Ударные вертолёты получили автоматические пушки, превратившись в ещё более грозную силу на поле боя.

Также июнь ознаменовался активной работой над балансом игры. Команда внимательно изучила отзывы игроков и внесла ряд корректировок. Во-первых, была снижена эффективность танковых орудий против воздушных целей, что устранило нелогичность использования танков в роли импровизированных зениток. Во-вторых, разработчики пересмотрели механику тепловых ловушек вертолётов, повысив результативность совместных действий операторов ПЗРК. Наконец, разработчики увеличиили скорость передвижения всей наземной техники, устранив нелогичную ситуацию, когда пехота оказывалась быстрее бронированных машин.

Несмотря на продуктивный месяц, часть запланированных задач пришлось перенести на июль. Тем не менее, разработчики настроены оптимистично и представили список планов на текущий месяц:

Внедрение механики эвакуации техники с помощью БРЭМ. Расширение игрового мира двумя масштабными картами: увеличенными версиями «Пригорода» и «Посёлка». Расширение языковой поддержки. Дальнейшее совершенствование системы защиты от читеров, включая функцию автоматического бана. Пополнение арсенала четырьмя новыми единицами техники: