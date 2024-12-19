Новое обновление "Переднего края": тренировочный режим, асимметричные матчи и карта "Пыльный тракт"

Разработчики «Переднего края» дали игрокам больше свободы в выборе формата матчей. В свежем обновлении появилась возможность закрывать слоты как в Схватках, так и в Сетевой игре. Также теперь можно устраивать неравные бои формата «один против двоих» или «двое против одного», а для новичков добавили возможность отключить ИИ противника — самое то для спокойного изучения карт.

Кстати, о картах — в игре появился новенький «Пыльный тракт», где можно рубиться как один на один, так и командами по двое. А ещё разработчики перетряхнули старую добрую «Ферму», обновив расположение ключевых точек.

Что касается технической стороны, то там авторы игры улучшили настройку громкости, сделав её более точной, исправили сортировку юнитов в окне призыва и пофиксили баг со сбросом настроек ИИ в лобби при отправке сообщений в чат.

Саму игру можно найти только на VK Play, а релиз в Steam намечен на первый квартал следующего года.