Патч 1.00.097.1 для "Переднего края" усложнил выживаемость воздушной техники

Вышло свежее обновление для «Переднего края» с версией 1.00.097.1. Главная новинка патча — на карты «Посёлок» и «Старая ферма» добавили режим 2 на 2. Причём разработчики не просто перенесли локации, а уменьшили размеры гарнизонов, чтобы они лучше подходили для сражений меньших команд.

Ещё в игре серьёзно переработали механику повреждений вертолётов. Теперь за подбитые системы вооружения, грузовые отсеки и кабину пилотов будут начисляться штрафы. Да и техника на земле не осталась без изменений — ПТУР на БМП, Хамви и в руках пехоты стали заметно менее поворотливыми.

Поиграть в «Передний Край» можно в VK Play.