Разработчики "Переднего края" добавили карту для дуэлей и изменили стоимость военной техники

Разработчики стратегии «Передний край» выпустили новое обновление с массой интересных изменений. В первую очередь порадовали новой картой «Старая ферма», где можно будет устроить жаркую дуэль один на один. А ещё авторы наконец-то придумали, как сделать бои выгоднее для игроков. Теперь за полное уничтожение вражеского отряда или техники (даже пустой) можно получить аж пятую часть от их начальной стоимости — неплохой бонус для умелых командиров.
Само собой, не обошлось и без балансных правок. Миномётные расчёты и Т-72Б3 отныне стоят подороже, зато БМП-3 и Bradley стали более доступными. Ну а РПГ-26 с AT-4 стали заметно точнее — так что промахнуться будет сложнее. Ну и конечно же создатели игры исправили пару старых багов — больше никаких проблем со стрельбой через непробиваемые стёкла по пехоте в зданиях и никакой мороки с выделением окопов на «Балке».
Саму игру можно найти только на VK Play, а релиз в Steam намечен на первый квартал следующего года.
Достали эти ребалансы
Постоянно в онлайн нет никого . Не скем играть
Видимо, очень классная игра. Все играют.
А на РЭД она была определена как лучшая российская игра 2024.
Так она только на VKPlay вышла. В стиме нет, значит не релизнулась.