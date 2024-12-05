Разработчики "Переднего края" добавили карту для дуэлей и изменили стоимость военной техники

Разработчики стратегии «Передний край» выпустили новое обновление с массой интересных изменений. В первую очередь порадовали новой картой «Старая ферма», где можно будет устроить жаркую дуэль один на один. А ещё авторы наконец-то придумали, как сделать бои выгоднее для игроков. Теперь за полное уничтожение вражеского отряда или техники (даже пустой) можно получить аж пятую часть от их начальной стоимости — неплохой бонус для умелых командиров.

Само собой, не обошлось и без балансных правок. Миномётные расчёты и Т-72Б3 отныне стоят подороже, зато БМП-3 и Bradley стали более доступными. Ну а РПГ-26 с AT-4 стали заметно точнее — так что промахнуться будет сложнее. Ну и конечно же создатели игры исправили пару старых багов — больше никаких проблем со стрельбой через непробиваемые стёкла по пехоте в зданиях и никакой мороки с выделением окопов на «Балке».

Саму игру можно найти только на VK Play, а релиз в Steam намечен на первый квартал следующего года.