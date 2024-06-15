Создатели российской стратегии "Передний край" начали борьбу с читерами

8 июня 2024 года российская студия "Играющие кошки" выпустила обновление для своей стратегии "Передний край". Основной задачей патча стала борьба с читерами, которые в последнее время стали портить игровой опыт честным пользователям.
Разработчики ограничили возможности нечестных игроков, используя специальные методы защиты. Теперь использование запрещенного ПО, позволяющего нечестно "зачищать" карту, приведет к блокировке аккаунта.
Помимо борьбы с читерами, патч 1.00.072 также содержит ряд других улучшений:
- Исправлены ошибки и вылеты: Разработчики провели кропотливую работу над устранением различных ошибок и багов, которые могли влиять на игровой процесс.
- Доработки пользовательского интерфейса: Интерфейс игры был улучшен для повышения удобства и эргономичности.
- Корректировка игрового баланса: Внесены изменения в баланс игры, направленные на обеспечение честной и увлекательной конкуренции между игроками.
Ознакомиться с полным списком изменений можно вот здесь.
Напомним, что стратегия "Передний край" вышла 8 мая 2024 года на платформе VK Play. В игре пользователи могут поучаствовать в масштабных сражениях, управляя армиями России или США, как в мультиплеерном режиме, так и против искусственного интеллекта.