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Передний край 27.04.2024
Стратегия, Мультиплеер, RTS
7.8 192 оценки

Страница стратегии "Передний край" появилась в Steam: игра готовится к международному релизу

Lunersun
Новости

Российская студия «Играющие Кошки» добавила страницу своей стратегии в реальном времени «Передний край» в Steam. Для зарубежных игроков проект будет называться Front Edge. Выход платной версии игры запланирован на первый квартал 2025 года. Ожидаемая цена платной версии — около 1100 рублей.

Разработчики рассказали о ряде изменений, которые появятся в платной версии игры:

  • Улучшенный сетевой режим
  • Серверы для поиска соперников
  • Система развития персонажа
  • Возможность создавать особые отряды, которые сохраняют опыт между играми

Разработчики также подчёркивают, что продолжат поддерживать и бесплатную версию «Переднего края» после выхода платной. Обе версии будут получать одинаковые обновления игрового процесса. При этом платная версия рассчитана на игроков, которые хотят более глубокого опыта. В ней можно будет серьёзно развивать свою армию, улучшать отряды и создавать постоянную «колоду» юнитов. Таким образом, каждый сможет выбрать вариант игры, который ему больше по душе.

5
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
GraF68ru

А, понятно, мультиплеерная, без кампании ну нафиг

3
XalimoV

Компания вроде должна появится, но потом.

3
Exies27 XalimoV

Сразу нельзя было сделать компанию? что за бред...

2
Manrin XalimoV

На базе этой игры будет отдельная игра с кампанией

0
Whiskey_40Vol

У тех кто купил будут танки типа т90, и прочая современная техника, владельцы бесплатной версии в арсенале будут иметь т34

1
UnRus

Очень "отечественный" ценник

0
Hugemozg

Хороших продаж ребятам, игра то не плохая.

0