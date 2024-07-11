Страница стратегии "Передний край" появилась в Steam: игра готовится к международному релизу

Российская студия «Играющие Кошки» добавила страницу своей стратегии в реальном времени «Передний край» в Steam. Для зарубежных игроков проект будет называться Front Edge. Выход платной версии игры запланирован на первый квартал 2025 года. Ожидаемая цена платной версии — около 1100 рублей.
Разработчики рассказали о ряде изменений, которые появятся в платной версии игры:
- Улучшенный сетевой режим
- Серверы для поиска соперников
- Система развития персонажа
- Возможность создавать особые отряды, которые сохраняют опыт между играми
Разработчики также подчёркивают, что продолжат поддерживать и бесплатную версию «Переднего края» после выхода платной. Обе версии будут получать одинаковые обновления игрового процесса. При этом платная версия рассчитана на игроков, которые хотят более глубокого опыта. В ней можно будет серьёзно развивать свою армию, улучшать отряды и создавать постоянную «колоду» юнитов. Таким образом, каждый сможет выбрать вариант игры, который ему больше по душе.
А, понятно, мультиплеерная, без кампании ну нафиг
Компания вроде должна появится, но потом.
Сразу нельзя было сделать компанию? что за бред...
На базе этой игры будет отдельная игра с кампанией
У тех кто купил будут танки типа т90, и прочая современная техника, владельцы бесплатной версии в арсенале будут иметь т34
Очень "отечественный" ценник
Хороших продаж ребятам, игра то не плохая.