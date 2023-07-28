Геймплейный трейлер ремейка Front Mission 2

Издательство Forever Entertainment и компания-разработчик Storm Trident выпустили новый трейлер игры Front Mission 2: Remake, представляющий ее ключевые особенности.
Двенадцать лет прошло со времен второго Хаффманского конфликта. После окончания войны обедневшая Народная Республика Алордеш переживает серьезный экономический спад. 12 июня 2102 года солдаты армии Алордеша поднимают восстание и под предводительством Вена Макаржа провозглашают независимость от O.C.U. (Oceania Cooperative Union).
В игре Front Mission 2: Remake перспектива переключается между тремя персонажами: Эшем, Лизой и Томасом, создавая мировоззрение, выходящее за рамки простой дихотомии между добром и злом.
Front Mission 2: Remake находится в разработке для Switch. Дата выхода пока не объявлена.