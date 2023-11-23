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Front Mission 2 05.10.2023
5.9 22 оценки

Обновление 1.0.4 для ремейка Front Mission 2 изменяет баланс сложности, исправляет внутриигровые ролики и другое

monk70
Новости

После обещанных улучшений Front Mission 2: Remake компания Forever Entertainment подтвердила, что обновление версии 1.0.4 уже доступно. Оно изменяет масштаб некоторых юнитов, улучшает расположение боевого интерфейса (и общий интерфейс) и исправляет триггеры навыков.

Сложность перебалансирована, а информация о встроенном оружии доступна в Гараже и Магазине. Исправлены внутриигровые ролики на трех поздних этапах, ошибки пользовательского интерфейса в Колизее, битва с Вороном и проблемы, из-за которых вы не могли получить оружие и монстров через капитуляцию, также доступны. Были добавлены некоторые недостающие звуковые эффекты и музыка, а также доработана локализация.

Front Mission 2: Remake доступна исключительно для Nintendo Switch.

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