Обновление 1.0.4 для ремейка Front Mission 2 изменяет баланс сложности, исправляет внутриигровые ролики и другое

После обещанных улучшений Front Mission 2: Remake компания Forever Entertainment подтвердила, что обновление версии 1.0.4 уже доступно. Оно изменяет масштаб некоторых юнитов, улучшает расположение боевого интерфейса (и общий интерфейс) и исправляет триггеры навыков.
Сложность перебалансирована, а информация о встроенном оружии доступна в Гараже и Магазине. Исправлены внутриигровые ролики на трех поздних этапах, ошибки пользовательского интерфейса в Колизее, битва с Вороном и проблемы, из-за которых вы не могли получить оружие и монстров через капитуляцию, также доступны. Были добавлены некоторые недостающие звуковые эффекты и музыка, а также доработана локализация.
Front Mission 2: Remake доступна исключительно для Nintendo Switch.