Разработчики Front Mission 2: Remake "упорно работают над обновлениями и улучшениями"

Игра Front Mission 2: Remake от Forever Entertainment, основанная на тактической ролевой игре для PS One, доступной только для Японии в 1997 году, вышла в начале этого месяца на Nintendo Switch. К сожалению, она не лишена существенных недостатков, но издатель подтвердил, что в настоящее время ведется разработка обновлений.
Поблагодарив поклонников за отзывы, издатель сообщил, что команда "усердно работает над обновлениями и улучшениями, включая исправление ошибок и дальнейшую работу над локализацией, чтобы соответствовать вашим стандартам". Компания также принесла извинения за причиненные неудобства.
смотря на разработку стырфильд видно думали что космоц это тренд тип новый и готовили свой второй кал трешак типа думая что на хайпе возьмут… а вот и нет , не фортануло, работайте дальше упорно и в порно