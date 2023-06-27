Ремейк Front Mission 2 почти готов к релизу. Новый трейлер демонстрирует локализации на разные языки ©

Ванзеры (механизмы из вселенной Front Mission) почти готовы к бою. Уже в этом году мы сыграем в ремейк Front Mission 2, который будет включать 7 языковых версий. Новый трейлер игры представляет особенности обновлённой версии, в том числе локализации на разные языки.

Помимо этой темы, трейлер демонстрирует и другие новинки. Это включает «оркестровая» музыка, значительно ускоренная загрузка по сравнению с оригинальным релизом и возможность свободно менять положение камеры.

Стоит напомнить, что Front Mission 1st: Remake потеряет свой эксклюзивный статус на Switch в ближайшие дни. Премьера на PS5, XSX, XOne, PS4 и ПК состоится 30 июня 2023 года.