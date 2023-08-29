Ремейк Front Mission 2 выйдет 5 октября на Nintendo Switch

Front Mission 2: Remake наконец-то получила новую дату выхода. Изначально планировалось, что игра выйдет в июне этого года, но Forever Entertainment в последний момент отложила выход второго ремейка серии. Теперь издатель объявил, что игра выйдет на Switch 5 октября 2023 года.
Front Mission 2: Remake - это именно то, что звучит, - ремейк ролевой стратегии 1997 года для PlayStation. Второй ремейк интереснее первого тем, что эта часть никогда ранее не была официально локализована на английский язык, а значит, многие впервые смогут поиграть в эту часть.
Ремейк Front Mission 1 вышел на Switch в прошлом году, а в этом появился на ПК.
да все 3й ждут, с него начинать ремейки надо было
У них ещё ремейки странные. Почему ремейк первой части выглядит хуже второй?