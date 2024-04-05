Ремейк Front Mission 2 выйдет на ПК и консолях в конце апреля

Издатель Forever Entertainment и разработчик Storm Trident выпустят FRONT MISSION 2: Remake для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и PC через Steam, Epic Games Store и GOG 30 апреля по цене $34,99 / €34,99.
Скидка в размере 10 процентов будет действовать до 12 июля. Демоверсия уже доступна для ПК в Steam.
Через двенадцать лет после событий Front Mission 1st, 12 июня 2102 года, начался государственный переворот под руководством Вена Макаржа. Именно в этот день были атакованы и захвачены три главные военные базы и парламент в столице страны. В ответ на нападения О.К.У. отправила свою армию освобождать Алордеш из рук повстанцев.
FRONT MISSION 2: Remake впервые вышла на Switch 5 октября 2023 года.
Front Mission 3 и стоковый Ванзер Зенислев навсегда в сердце.