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Front Mission 2 05.10.2023
Ролевая, Стратегия, Пошаговая, Научная фантастика
6.5 28 оценок

Ремейк Front Mission 2 выйдет на ПК и консолях в конце апреля

butcher69
Новости

Издатель Forever Entertainment и разработчик Storm Trident выпустят FRONT MISSION 2: Remake для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и PC через Steam, Epic Games Store и GOG 30 апреля по цене $34,99 / €34,99.

Скидка в размере 10 процентов будет действовать до 12 июля. Демоверсия уже доступна для ПК в Steam.

Через двенадцать лет после событий Front Mission 1st, 12 июня 2102 года, начался государственный переворот под руководством Вена Макаржа. Именно в этот день были атакованы и захвачены три главные военные базы и парламент в столице страны. В ответ на нападения О.К.У. отправила свою армию освобождать Алордеш из рук повстанцев.

FRONT MISSION 2: Remake впервые вышла на Switch 5 октября 2023 года.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
potemkin2021

Front Mission 3 и стоковый Ванзер Зенислев навсегда в сердце.

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