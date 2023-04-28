Сюжетный трейлер FRONT MISSION 2 ©

Издатель Forever Entertainment и разработчик Storm Trident выпустили сюжетный трейлер игры FRONT MISSION 2: Remake.



Вот обзор сюжета игры, предоставленный Forever Entertainment:



Народная Республика Алордеш - это страна, расположенная в регионе Юго-Восточной Азии. В конце 21 века она стала частью супернационального союза O.C.U. в рамках плана по оказанию помощи своей переживающей трудности экономике.



Из-за второго конфликта Хаффмана положение страны резко ухудшилось, и О.К.У. стал менее популярным среди жителей Алордеша. В 2098 году вспыхнуло первое неудачное восстание, но оно было подавлено.



Через двенадцать лет после событий FRONT MISSION 1st, 12 июня 2102 года, начался второй государственный переворот. Именно в этот день три главные военные базы и парламент в столице страны были атакованы и захвачены.



В ответ на нападения O.C.U. отправила свою армию освободить Алордеш из рук повстанцев.



Следуйте за военными отрядами O.C.U.: "Мутные выдры", "Унылые олени" и "Разведывательное управление наземных сил обороны O.C.U." и следите за ситуацией в стране, раздираемой безжалостной гражданской войной.

FRONT MISSION 2: Remake выйдет на Switch 12 июня по цене $34,99.