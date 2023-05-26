Выход Front Mission 2: Remake на Nintendo Switch отложен на необъявленную дату ©

Издатель Forever Entertainment и разработчик Storm Trident отложили Front Mission 2: Remake с ранее запланированной даты выхода 12 июня на необъявленную дату.

Полное сообщение от Forever Entertainment приведено ниже.

Уважаемые игроки,

В связи с приближением даты премьеры FRONT MISSION 2: Remake, мы приняли решение отложить выход игры на Nintendo Switch. Это решение не было принято легкомысленно, но в сотрудничестве с командой разработчиков мы хотим убедиться, что у нас есть достаточно времени, чтобы добавить как можно больше функциональных возможностей и при этом провести надлежащую реализацию и тесты, чтобы оправдать ваши ожидания от современного ремейка.

Мы понимаем, с каким нетерпением вы ожидаете выхода FRONT MISSION 2: Remake и то волнение, которое вы проявляли на протяжении всей разработки. Пожалуйста, будьте уверены, что мы полностью привержены делу создания отполированного и достоверного ремейка вашей любимой франшизы.

Хотя в настоящее время мы не можем назвать конкретную дату премьеры, мы заверяем вас, что неустанно работаем над завершением проекта как можно скорее, намереваясь выпустить игру в третьем квартале этого года.

Пожалуйста, будьте в курсе всех новостей о разработке, следите за нашими каналами, включая наши профили в социальных сетях и сервер Discord.