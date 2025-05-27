Square Enix и разработчики отмененной Front Mission 2089: Borderscape урегулировали спор из-за кражи ассетов

Компания Square Enix согласилась мирно уладить конфликт с издателем Ten Tree и студией BlackJack Studio: в марте она обвинила их в плагиате и краже ассетов.



Напомним, BlackJack Studio — бывший подрядчик Square Enix. В 2019-2022 годах она по заказу компании работала над мобильной игрой Front Mission 2089: Borderscape, которую впоследствии было решено отменить. Все шло хорошо до тех пор, пока в прошлом году студия в сотрудничестве с Ten Tree не выпустила в Азии игру под названием Mecharashi. Новинка очень не понравилась Square Enix. По мнению той, часть ассетов Mecharashi попросту оказалась взята из Front Mission 2089: Borderscape, что нарушило авторские права Square Enix.



На каких условиях договорились стороны — неизвестно. Ранее Square Enix просила суд назначить ей 150 тысяч долларов компенсации, а также обязать Ten Tree и BlackJack Studio удалить Mecharashi из сторов.



Судя по сообщению на сайте Ten Tree, игра останется в сторах. Как предполагает портал Automaton Media, обвиненные могли пойти на уступки и согласиться заменить спорные ассеты.