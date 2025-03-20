Square Enix судится с BlackJack Studio за использование активов из отмененной Front Mission 2089: Borderscape

Еще в апреле 2022 года Square Enix и BlackJack Studio объявили о совместной работе над Front Mission 2089: Borderscape. К сожалению, мобильная игра в итоге была отменена, а контракт между двумя компаниями истек в октябре 2023 года.

Тем не менее, 13 марта японский издатель обратился в суд Сиэтла с жалобой на разработчика. Оно обвиняет разработчика в том, что тот без разрешения использовал активы из отмененной игры в своей новой игре под названием Metal Storm.

Square Enix считает, что BlackJack Studio «сознательно и намеренно скопировала в Metal Storm защищаемую авторским правом часть игры, включая, но не ограничиваясь, дизайном меча, персонажами, игровой механикой и другими творческими элементами». Японская компания требует «максимального возмещения ущерба в размере 150 тысяч долларов за каждое нарушенное авторское право».

Кроме того, 5 марта издатель подал жалобу в Токийский окружной суд. В нем говорится о «нарушении прав интеллектуальной собственности в отношении Front Mission 2089: Borderscape в соответствии с законодательством Японии».