Front Mission 3: Remake выходит 30 января - классика меха-стратегий доберётся до PC и консолей

MegaPixel Studio и Forever Entertainment официально объявили дату выхода Front Mission 3: Remake на PC, PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox. Обновлённая версия культовой тактической RPG станет доступна 30 января, а уже сейчас игроки могут опробовать проект благодаря демо-версии.

Ранее ремейк вышел на Nintendo Switch, где получил улучшенную графику, более плавные анимации и переаранжированный саундтрек, сохраняющий дух оригинала. Сюжет Front Mission 3 по-прежнему рассказывает о масштабном конфликте будущего, в котором государства и корпорации ведут войны с помощью боевых мехов — ванзеров. Главный герой, Казуки Такемура, вместе с другом Рёго оказывается втянут в этот кровопролитный противостояние.

Ремейк был анонсирован три года назад и продолжает линию переизданий первой и второй частей серии, предлагая более глубокую и комплексную механику боёв. Однако версия для Switch вызвала критику из-за некачественных материалов, созданных с применением ИИ, и ошибок в изображениях. Судя по всему, эти спорные элементы сохранятся и в релизе на других платформах — окончательные выводы игроки сделают уже после выхода 30 января.