Square Enix показала трейлер и скриншоты ремейка Front Mission 3 - релиз состоится 26 июня на Nintendo Switch

Компания Square Enix сообщила о том, что релиз ремейка Front Mission 3 состоится уже 26 июня на Nintendo Switch.

События игры развиваются в футуристическом мире, где крупные державы сражаются за глобальное влияние с помощью боевых машин — мехов. Ремейк предложит игрокам переработанную графику, усовершенствованный геймплей, улучшенный саундтрек, а также расширенные опции настройки боевых единиц.

Ранее на Switch уже вышли ремейки Front Mission 1 и Front Mission 2, которые позже стали доступны и на остальных платформах - вероятно так же будет и с третьей частью.