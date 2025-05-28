Square Enix показала трейлер и скриншоты ремейка Front Mission 3 - релиз состоится 26 июня на Nintendo Switch

Компания Square Enix сообщила о том, что релиз ремейка Front Mission 3 состоится уже 26 июня на Nintendo Switch.
События игры развиваются в футуристическом мире, где крупные державы сражаются за глобальное влияние с помощью боевых машин — мехов. Ремейк предложит игрокам переработанную графику, усовершенствованный геймплей, улучшенный саундтрек, а также расширенные опции настройки боевых единиц.
Ранее на Switch уже вышли ремейки Front Mission 1 и Front Mission 2, которые позже стали доступны и на остальных платформах - вероятно так же будет и с третьей частью.
Игра в которой есть своя интернет сеть
Красота!ждём на пк) // Александр Ивженко
Ну анимации вроде исправили, уже хорошо.
Как по мне ничего они не исправили ни звук ни анимацию, все также не увесистая стальная махина а какие то пластиковые фигурки.
Я согласен, что можно было НАМНОГО лучше сделать, но если сравнивать анимации из демо, то прогресс есть. Ванзеры хоть в позы нормальные встают, а не как раньше.
Красивое . интересно бахнут ли 4-5 и с дски
Легенда
Надо бЫло другую композицию на трейлер ставить
А так переводчики из PSCD & Piligrimus Team вроде дали добро на порт русика. Ждемс