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Front Mission 3 TBA
Ролевая, Стратегия, Пошаговая, Научная фантастика
8.2 15 оценок

Square Enix показала трейлер и скриншоты ремейка Front Mission 3 - релиз состоится 26 июня на Nintendo Switch

AceTheKing AceTheKing

Компания Square Enix сообщила о том, что релиз ремейка Front Mission 3 состоится уже 26 июня на Nintendo Switch.

События игры развиваются в футуристическом мире, где крупные державы сражаются за глобальное влияние с помощью боевых машин — мехов. Ремейк предложит игрокам переработанную графику, усовершенствованный геймплей, улучшенный саундтрек, а также расширенные опции настройки боевых единиц.

Ранее на Switch уже вышли ремейки Front Mission 1 и Front Mission 2, которые позже стали доступны и на остальных платформах - вероятно так же будет и с третьей частью.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Лицо со шрамом

Игра в которой есть своя интернет сеть

5
Пользователь ВКонтакте

Красота!ждём на пк) // Александр Ивженко

RPG fan of games

Ну анимации вроде исправили, уже хорошо.

skualllionheart

Как по мне ничего они не исправили ни звук ни анимацию, все также не увесистая стальная махина а какие то пластиковые фигурки.

RPG fan of games skualllionheart

Я согласен, что можно было НАМНОГО лучше сделать, но если сравнивать анимации из демо, то прогресс есть. Ванзеры хоть в позы нормальные встают, а не как раньше.

Антон Радикалушкин

Красивое . интересно бахнут ли 4-5 и с дски

OTomato

Легенда

Yoshemitsu

Надо бЫло другую композицию на трейлер ставить

А так переводчики из PSCD & Piligrimus Team вроде дали добро на порт русика. Ждемс