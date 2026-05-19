Frontier Legends выйдет в раннем доступе 29 мая - выживание на Диком Западе с поселениями, бандитами и кооперативом

Студия Neojac Entertainment объявила, что приключенческая игра Frontier Legends выйдет в раннем доступе Steam уже 29 мая. Проект сочетает выживание, крафт, строительство поселений и исследование открытого мира в атмосфере Дикого Запада — и выглядит как смесь Red Dead Redemption, Medieval Dynasty и классических survival-игр.
Игрокам предстоит начать путь обычным поселенцем, который пытается выжить на опасной границе цивилизации. Нужно будет добывать ресурсы, следить за голодом и погодой, защищаться от бандитов и постепенно превращать маленький лагерь в полноценный городок. Причем NPC здесь не просто декорации — им можно раздавать работу, отправлять на добычу ресурсов и организовывать оборону поселения.
Авторы делают большой упор на свободу выбора. Можно стать торговцем, охотником, законником или, наоборот, опасным преступником. Репутация будет влиять на отношение мира к игроку, а кооператив позволит объединяться с друзьями или устраивать конфликты между группами игроков.
Отдельно разработчики выделяют систему лошадей: животных можно приручать, обучать и использовать не только как транспорт, но и как важную часть выживания. А еще в мире обещают тайны, древние руины и поиск сокровищ — что добавляет игре дух приключения, а не только сухой менеджмент ресурсов.
Сейчас Frontier Legends выглядит как довольно амбициозная попытка сделать «выживач» про Дикий Запад с упором на атмосферу и ролевую свободу. Главное, чтобы ранний доступ действительно помог игре раскрыть потенциал, а не превратился в бесконечную стройку без финального результата.
Божественные анимации. Ну и убожество.
"смесь Red Dead Redemption, Medieval Dynasty" - а еще как 10-ти кратно переваренный кал.
Мне любопытно, разработчикам не стыдно такие игры выпускать?
типичный выживач индюшатина от разраба одиночки с маленьким бюджетом. Скип
В трейлере я не увидел ничего, ради чего эту игру стоит покупать. Типичный однотипный стандартный недовыживач с кривыми механиками. Всё по ИНДИ стандарту последних 20-ти лет. Собираешь камни, растения, строишь домики... выживач, выживач никогда не меняется.
Свобода эта в выживачах означает только одно - ты сам решаешь, тебе сейчас пойти долбить мотыгой камни слева, или пойти подолбить камни вон на той горе. Домик построить снизу, или вон там? ВСЁ! Больше никакой свободы выбора здесь вы не увидите.
А свобода выбора где?
Дух приключения - бродить по пустым локациям в поисках сундука? Это НЕ дух приключения. Это просто бродилка. Точка.
блят. опять это выживалка и крафт