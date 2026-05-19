Frontier Legends выйдет в раннем доступе 29 мая - выживание на Диком Западе с поселениями, бандитами и кооперативом

Студия Neojac Entertainment объявила, что приключенческая игра Frontier Legends выйдет в раннем доступе Steam уже 29 мая. Проект сочетает выживание, крафт, строительство поселений и исследование открытого мира в атмосфере Дикого Запада — и выглядит как смесь Red Dead Redemption, Medieval Dynasty и классических survival-игр.

Игрокам предстоит начать путь обычным поселенцем, который пытается выжить на опасной границе цивилизации. Нужно будет добывать ресурсы, следить за голодом и погодой, защищаться от бандитов и постепенно превращать маленький лагерь в полноценный городок. Причем NPC здесь не просто декорации — им можно раздавать работу, отправлять на добычу ресурсов и организовывать оборону поселения.

Авторы делают большой упор на свободу выбора. Можно стать торговцем, охотником, законником или, наоборот, опасным преступником. Репутация будет влиять на отношение мира к игроку, а кооператив позволит объединяться с друзьями или устраивать конфликты между группами игроков.

Отдельно разработчики выделяют систему лошадей: животных можно приручать, обучать и использовать не только как транспорт, но и как важную часть выживания. А еще в мире обещают тайны, древние руины и поиск сокровищ — что добавляет игре дух приключения, а не только сухой менеджмент ресурсов.

Сейчас Frontier Legends выглядит как довольно амбициозная попытка сделать «выживач» про Дикий Запад с упором на атмосферу и ролевую свободу. Главное, чтобы ранний доступ действительно помог игре раскрыть потенциал, а не превратился в бесконечную стройку без финального результата.