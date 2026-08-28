Космическая пошаговая тактика Frontier: Path of Shadows от российской студии выходит в Steam 10 сентября

«Фронтир: Путем теней» — это пошаговая RPG, действие которой происходит в авторском хард сай-фай мире на окраинах освоенного космоса. Вам предстоит путешествовать по отдаленному сектору: брать контракты, исследовать планеты, сталкиваться с местными фракциями — и налаживать контакт с загадочным кристаллом-симбионтом, который волей случая оказался связан с главным героем.

Если вы уже играли в демоверсию — в полной игре вас ждет гораздо больше возможностей, будь то бои, исследование сектора или развитие сюжета. А если знакомитесь с «Фронтиром» впервые, рассказываем, чего ждать от релиза.

Пошаговые тактические бои

Все сражения в игре проходят на сети связанных тактических точек. Укрытия, возвышенности и другие объекты могут давать преимущества или штрафы, открывать дополнительные действия и менять ход боя. Причём особенности окружения работают не только на вас: например, персонажа могут вытолкнуть на опасную позицию и заставить самого получить негативный эффект.

У каждого из героев есть свои способности, на которых можно строить командную тактику. Их дополняет система снаряжения. Предметы различаются по редкости, поэтому удачная находка может заметно изменить билд персонажа.

Тактический генератор делает каждое сражение новым вызовом. Меняются окружение, состав противников, объекты на поле и дополнительные условия — одной заученной комбинацией пройти всю игру не получится.

Для любителей риска есть отдельная рогалик-экстракшн механика. После победы можно забрать добычу и уйти — или продолжить серию боёв ради более ценной награды. Чем дальше вы заходите, тем выше ставки.

Исследование сектора

Вы сами выбираете свой маршрут на карте сектора. Можно продолжить основную историю, исследовать новую планету, поискать ресурсы, заняться побочным заданием или наткнуться на случайное событие.

Космос в «Фронтире» — это часть путешествия, а не просто экран загрузки между миссиями. По дороге встречаются туманности, астероидные поля, обломки кораблей и даже пираты, которые хотят поживиться вашим добром.

Найденные ресурсы можно передавать различным фракциям, повышая свою репутацию и получая доступ к новым товарам.

Игра не будет торопить вас двигаться по сюжету. Можно заниматься заработком, искать новое снаряжение, исследовать мир и выполнять дополнительные задания, а к основной истории вернуться когда захочется.

Кристалл-симбионт

«Фронтир: Путем Теней» расскажет вам полноценную нелинейную историю наемника Джея и его команды, которые волей случая оказались втянуты в борьбу за судьбу сектора Эпсилон.

Сектор еще не оправился после большой Межзвёздной войны. Подобие порядка рухнуло, фракции борются за влияние, а экипаж главного героя пытается выяснить, какие тайны остались на заброшенных военных базах — и чем могут обернуться последствия войны.

Ключом к этим загадкам становится симбионт — разумный кристалл, с которым связан главный герой. Но это не просто ещё одна способность или инструмент в руках игрока.

Он будет наблюдать за тем, как вы играете: какие решения принимаете, как ведёте себя в бою, кому помогаете, и учиться на этих решениях. Со временем он начнет влиять на игру. Симбионт может открыть новые возможности, по-разному реагировать на события и даже самостоятельно принимать решения — иногда совсем не те, которых вы от него ждёте. От ваших отношений с симбионтом зависят отдельные события, сюжетные развилки и финал истории.

Добавляйте игру в список желаемого в Steam, а если уже прошли демоверсию — возвращайтесь на релизе, чтобы увидеть, как изменился сектор!