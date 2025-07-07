Разработчики из Oduvan Games ищут средства на завершение RPG Фронтир: Путем Теней

Российская студия Oduvan Games объявила о поиске дополнительного финансирования и издателя для своего текущего проекта, тактической ролевой игры Фронтир: Путем Теней. По словам представителей студии, для завершения разработки требуется 4,5 миллиона рублей. Выход игры на ПК запланирован на первый квартал 2026 года.

Действие игры разворачивается в XXV веке в научно-фантастической вселенной Фронтир, которая развивается уже более 15 лет и включает в себя настольную ролевую игру и варгейм. Игрокам предстоит возглавить отряд наемников на границе исследованного космоса, принимая сложные решения, которые повлияют на судьбу целого сектора галактики. Сюжет вращается вокруг авантюриста по имени Джей и его связи с загадочным инопланетным кристаллом-симбиотом.

Геймплейно проект представляет собой пошаговую тактику, в которой разработчики стремятся объединить элементы серий XCOM и Final Fantasy. Боевая система делает акцент на тактическом просчете, а не на случайностях, а карты для сражений генерируются процедурно. Также в игре заявлены исследование планет, прокачка отряда, система репутации и нелинейные диалоги.

Команда активно работает над демоверсией, которую планирует представить осенью текущего года на различных мероприятиях для сбора обратной связи от игроков. У игры уже есть страницы в цифровых магазинах, включая Steam и VK Play.