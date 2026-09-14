Российская студия выпустила Frontier: Path of Shadows - тактическую RPG о симбионте и судьбе целого сектора

Российская независимая студия Oduvan Games объявила о релизе Frontier: Path of Shadows — хард-научно-фантастической тактической RPG, которая после двух лет разработки вышла на ПК в Steam. Проект стал первым крупным релизом студии на этой платформе.

Игрокам предстоит отправиться вместе с Джеем и экипажем корабля «Симург» в охваченный конфликтами уголок космоса, где различные фракции продолжают борьбу за влияние после Межзвездной войны. Исследование планет, астероидных полей, обломков и других объектов сочетается с контрактами, побочными заданиями, случайными встречами и нелинейным сюжетом.

Главной особенностью боевой системы стали тактические точки вместо привычной клеточной сетки. Их расположение может давать преимущества или накладывать негативные эффекты, а способности персонажей позволяют использовать окружение против врагов. Дополняют систему разнообразное оружие и снаряжение, уникальные навыки членов экипажа и процедурно генерируемые условия сражений.

Для любителей риска предусмотрен roguelite-цикл с элементами эвакуации: после победы можно продолжить экспедицию ради более ценных наград или вовремя покинуть опасную зону.

В центре истории находится загадочный инопланетный Симбионт — разумная кристаллическая форма жизни из аурорита, связанная с Джеем. Существо наблюдает за действиями игрока, а принятые решения постепенно влияют на его поведение и могут привести историю к разным финалам.

Oduvan Games планирует продолжать поддержку Frontier: Path of Shadows обновлениями, исправлениями и балансными изменениями, а также рассматривает новые платформы, дополнительные задания и будущие истории во вселенной игры.