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Frontline 1942: Battles of the World War 2 29.05.2023
0 0 оценок

На PC вышел бесплатный онлайн-шутер Frontline 1942 о Второй мировой войне

Simple Jack

В Steam вышел бесплатный онлайн-шутера Frontline 1942 от студии XDEVS LTD, которая выступила и разработчиком, и издателем. Игра посвящена событиям Второй мировой войны и предлагает оказаться в разрушенных городах Европы, джунглях и на заснеженных плато.

Разработчики обещают реалистичное звуковое сопровождение, большое количество исторически достоверного оружия, а также несколько режимов игры, включая командные битвы, удержание позиций и штурмы. Для запуска игры на подойдет любой процессор с частотой 2 ГГц, а также видеокарта с объемом видеопамяти 1 ГБ и 8 ГБ ОЗУ. На жестком диске игра займет 2 ГБ.

Frontline 1942 также доступна на iOS и Android.

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-9
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Робот Колдун

Выглядит как унылая помойная мобилка с микротранзакциями. Ой! Так это она же и есть

5
Коля Кощей

Ура, еще один ненужный мультиплеерный шутер

3
A E

хехе

0
Exies27

Ужасная игра, не советую!

0
warp 37

Это типа как Fortnite и Battlefield?

0
WaifuHunter

Мобильная херня С донатом

0