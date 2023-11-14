На PC вышел бесплатный онлайн-шутер Frontline 1942 о Второй мировой войне

В Steam вышел бесплатный онлайн-шутера Frontline 1942 от студии XDEVS LTD, которая выступила и разработчиком, и издателем. Игра посвящена событиям Второй мировой войны и предлагает оказаться в разрушенных городах Европы, джунглях и на заснеженных плато.

Разработчики обещают реалистичное звуковое сопровождение, большое количество исторически достоверного оружия, а также несколько режимов игры, включая командные битвы, удержание позиций и штурмы. Для запуска игры на подойдет любой процессор с частотой 2 ГГц, а также видеокарта с объемом видеопамяти 1 ГБ и 8 ГБ ОЗУ. На жестком диске игра займет 2 ГБ.

Frontline 1942 также доступна на iOS и Android.