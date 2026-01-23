Frosthaven от создателя XCOM получила масштабное обновление Legacy of the Algox с новыми героями и биомами

Издатель Arc Games и разработчик Snapshot Games представили второе крупное контент-обновление для кооперативного ролевого экшена Frosthaven в раннем доступе под названием «Legacy of the Algox». Обновление добавляет новую сюжетную линию, три играбельных класса, пять боссов, два новых биома, более 25 квестов, дополнительного питомца и целый ряд улучшений для города и отряда.

Сюжетная линия «Наследие Алгоксов» разворачивается после того, как угроза со стороны «Освобождённых» была устранена. Героям Frosthaven предстоит вмешаться в конфликт между местными племенами Алгоксов, устанавливая союз и принимая решения, которые определят будущее региона. Подо льдом пробуждается нечто древнее и зловещее, добавляя игре элементы политических интриг и стратегического планирования.

Обновление привносит три новых класса персонажей. «Оковы» умеют перенаправлять урон и эффекты от союзников на врагов, «Бур» — тяжеловесный танк с мощной защитой и боевыми способностями ближнего боя, а «Астрал» использует элементы для усиления атак, лечения и создания кристаллического оружия. Дополняет отряд новый питомец, всего их теперь 11, которые могут участвовать в боях и использовать уникальные способности.

Кроме того, обновление добавляет пять новых боссов с тактическими вызовами, два новых биома для исследования, девять улучшений зданий, 31 новый предмет и уникальные задания из Ратуши. Игрокам предстоит расширять карту, противостоять опасным угрозам и глубже исследовать мир Frosthaven.

Frosthaven доступна в раннем доступе на ПК через Steam и Epic Games Store, а обновление «Legacy of the Algox» уже открывает новые возможности для стратегического и кооперативного прохождения, усиливая глубину и разнообразие игрового процесса.