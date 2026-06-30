Полная версия мрачной фэнтезийной тактической RPG Frosthaven выходит в середине октября

Arc Games и Snapshot Games объявили, что полная версия мрачной фэнтезийной тактической ролевой игры Frosthaven выйдет на ПК (Steam/Epic Games Store) 15 октября 2026 года.

Генеральный директор Snapshot Games Джулиан Голлоп и директор игры Христо Петков представили официальную дату релиза в видеоролике, подробно рассказав об эволюции Frosthaven в раннем доступе благодаря отзывам сообщества и о том, чего игроки могут ожидать от полного релиза игры осенью.

С момента выхода в ранний доступ Snapshot Games учитывала отзывы сообщества и постоянно разрабатывала крупные обновления контента, улучшая и обогащая Frosthaven с помощью цифрового вступительного ролика «Путь к Frosthaven», играбельных героев, сюжетных линий, улучшений качества жизни и многого другого. Полный релиз представляет собой кульминацию этого пути, и Snapshot Games представляет самую отполированную и многофункциональную версию Frosthaven на сегодняшний день.

С выходом 15 октября игроки Frosthaven смогут насладиться: