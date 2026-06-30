Полная версия мрачной фэнтезийной тактической RPG Frosthaven выходит в середине октября

Arc Games и Snapshot Games объявили, что полная версия мрачной фэнтезийной тактической ролевой игры Frosthaven выйдет на ПК (Steam/Epic Games Store) 15 октября 2026 года.
Генеральный директор Snapshot Games Джулиан Голлоп и директор игры Христо Петков представили официальную дату релиза в видеоролике, подробно рассказав об эволюции Frosthaven в раннем доступе благодаря отзывам сообщества и о том, чего игроки могут ожидать от полного релиза игры осенью.
С момента выхода в ранний доступ Snapshot Games учитывала отзывы сообщества и постоянно разрабатывала крупные обновления контента, улучшая и обогащая Frosthaven с помощью цифрового вступительного ролика «Путь к Frosthaven», играбельных героев, сюжетных линий, улучшений качества жизни и многого другого. Полный релиз представляет собой кульминацию этого пути, и Snapshot Games представляет самую отполированную и многофункциональную версию Frosthaven на сегодняшний день.
С выходом 15 октября игроки Frosthaven смогут насладиться:
- Полной сюжетной кампанией — пройдите всю кампанию Frosthaven в настольной версии, включая кульминационную финальную главу.
- Улучшенным вводным курсом — с большей лёгкостью изучите сложные системы и механику Frosthaven благодаря цифровому вводному курсу «Путь в Frosthaven», обучающему руководству и интерфейсам.
- Всеми 17 игровыми героями — соберите свою команду из полного списка героев Frosthaven, причём последний герой присоединится к игре с момента запуска.
- Автономной демоверсией — новые игроки смогут попробовать Frosthaven перед покупкой, пройдя демоверсию в рамках кампании «Путь в Frosthaven».
- Улучшенной кооперативной игрой — объединяйтесь с друзьями благодаря улучшенным многопользовательским системам и улучшенной сетевой работе.
- Домашними правилами — настраивайте прохождение с помощью настраиваемых домашних правил, позволяя игрокам адаптировать игровой процесс под свой стиль игры.
- Вступительным роликом – Начните путешествие в Frosthaven с совершенно нового вступительного ролика, который подготовит вас к предстоящим испытаниям на Замерзшем Севере.
- Видеороликами с разблокировкой героев – Отмечайте открытие каждого нового героя с помощью специальных видеороликов, которые знакомят с каждым героем и его уникальным стилем игры.
- Полностью реализованным Кодексом – Исследуйте лор Frosthaven, персонажей, существ, биомы и многое другое с помощью всеобъемлющего внутриигрового Кодекса.