Frostpunk доберётся до Switch 19 октября - суровое выживание в ледяном городе скоро станет портативным

Оригинальная Frostpunk от 11 bit studios выйдет на Nintendo Switch и Nintendo Switch 2 19 октября. Вместе с анонсом даты релиза разработчики открыли предзаказы и выпустили демоверсию, позволяющую заранее оценить адаптацию градостроительного симулятора для консолей Nintendo.

Игрокам предстоит взять под управление Нью-Лондон — один из последних очагов человеческой цивилизации после глобального похолодания. Главная задача остаётся неизменной: построить и поддерживать город, обеспечить его жителей теплом, едой и медицинской помощью, а главное — принимать решения, от которых напрямую зависит судьба общества.

Frostpunk выделяется среди других градостроительных стратегий тем, что строительство здесь постоянно сталкивается с моральными дилеммами. Игроку приходится устанавливать законы, регулировать условия труда, определять принципы здравоохранения и выбирать, насколько жёсткими будут правила нового общества. Иногда ради выживания приходится идти на решения, которые в обычных обстоятельствах казались бы неприемлемыми.

Большую роль играет и развитие города. Необходимо исследовать новые технологии, распределять ограниченные ресурсы и отправлять экспедиции за пределы Нью-Лондона. Исследование Ледяных земель может принести припасы, ценные сведения и новых жителей, однако каждая такая вылазка связана с дополнительным риском.

Версия для Nintendo Switch будет доступна в двух вариантах. Базовое издание получит скидку 30% на старте продаж, а полное издание — скидку 35%. Последнее включает три дополнения: The Rifts, The Last Autumn и On The Edge.

Оригинальная Frostpunk впервые вышла на ПК в апреле 2018 года, а позднее добралась до PlayStation 4, Xbox One и мобильных устройств. На Switch игра появится уже после нескольких лет существования на других платформах, но её механика по-прежнему выглядит особенно подходящей для портативного формата: короткая игровая сессия здесь легко может превратиться в очередную попытку спасти город от холода, голода и последствий собственных решений.