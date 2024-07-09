Frostpunk покупали каждые 2,3 секунды во время летней распродажи Steam - разработчики продали больше 400 тысяч копий

11 bit studios поделилась интересной статистикой касательно продаж игры Frostpunk во время летней распродажи в Steam, в рамках которой игра доступна со скидкой 90%.

По словам разработчиков, игру покупали каждые 2,3 секунды - благодаря этому продажи игры за время летней распродажи составили более 400 тысяч копий. Известно, что по состоянию на конец апреля общий тираж игры на всех платформах превысил 5 миллионов копий.

Релиз Frostpunk 2 состоится 20 сентября на PC, так же игра будет доступна в сервисе Game Pass. Позже игра выйдет на консолях.