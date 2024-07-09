Frostpunk покупали каждые 2,3 секунды во время летней распродажи Steam - разработчики продали больше 400 тысяч копий

11 bit studios поделилась интересной статистикой касательно продаж игры Frostpunk во время летней распродажи в Steam, в рамках которой игра доступна со скидкой 90%.
По словам разработчиков, игру покупали каждые 2,3 секунды - благодаря этому продажи игры за время летней распродажи составили более 400 тысяч копий. Известно, что по состоянию на конец апреля общий тираж игры на всех платформах превысил 5 миллионов копий.
Релиз Frostpunk 2 состоится 20 сентября на PC, так же игра будет доступна в сервисе Game Pass. Позже игра выйдет на консолях.
Сначала раздали в егс сделали рекламу пото анонс 2й части и следим скидка в стиме 90 проц. Схема идеальная для продвижения сиквела
Жаль только, что вторая часть кардинально отличается от первой буквально во всём. В первой ты отстраивал маленький городок и знал (грубо говоря) каждого выжившего "в лицо". Каждое новое строение вымеряешь по сетке, продумываешь пути между зданиями и прочее, где каждый выживший на счету, а во второй части ты уже строишь не по зданию, а сразу районы кусками и при развитии города всё больше игра ударяется в политику, а не в улучшение технологий/производства, а смерть людей измеряется в процентах. Лично я хотел бы просто развитие идей первой части с сохранением масштабов, а не симулятор строительства крупного города.
Так правильно если игра интересная (хотя в данном случае я первый раз про эту игру слышу) и ценник минимальный можно ключей за секунду миллионы наклепать и все продать.
Раздули из игры хрен знает что, ну не чем особо не отличается от всего другого.
Картинка радует глаз, атмосфера захватывает дух, игра хорошая. И какое же "всё другое" можно противопоставить фростпанку?
Геймплей в ней очень читерный и нереалистичный, насколько я помню.
Ну не знаю, геймплей меня завлёк на многие часы безуспешных попыток выжить в жестокой непогоде) Читерности и нереалистичности я там не нашёл