Оригинальная Frostpunk привлекла 11 млн игроков. Анонсирована версия для Switch

Компания 11 bit studios объявила о выпуске оригинальной игры Frostpunk для Switch. Дата релиза пока не объявлена.

Ведущий дизайнер Frostpunk Якуб Стокальский в видеоролике, посвящённом франшизе, сказал

Я люблю Frostpunk, потому что ты всегда носишь с собой все сложные решения, которые принимаешь, и чувство вины. Скоро вы сможете делать это в буквальном смысле, потому что Frostpunk выходит на Nintendo Switch. Да, весь захватывающий геймплей и моральное напряжение, которые сделали её современной классикой, теперь доступны для игры в дороге. Как ведущий дизайнер оригинальной Frostpunk и сорежиссёр сиквела, возможность представить эту игру стольким из вас — это сбывшаяся мечта. Это идеальное завершение нашего пути.

Разработчики также сообщили, что число игроков достигло 11 миллионов.

11 миллионов игроков, почти целое десятилетие отправки детей в шахты и создание удивительного сообщества вокруг Генератора. Frostpunk всегда был жемчужиной нашего портфолио, и благодаря вам мы можем продолжать развивать и расширять эту вселенную. Спасибо вам за то, что вы были с нами все эти годы и поддерживали жизнь сообщества Frostpunk.

Frostpunk впервые вышла на ПК 24 апреля 2018 года, затем на PlayStation 4 и Xbox One 11 октября 2019 года, а на iOS и Android — 29 октября 2024 года. Вскоре Frostpunk будет переиздана в Frostpunk 1886, окончательной версии оригинала с «существенным» новым контентом.