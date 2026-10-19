Последний город человечества замерзает: Frostpunk добралась до Nintendo Switch и Switch 2

Мороз не щадит никого, а каждая ошибка правителя может стоить десятков жизней. Frostpunk, знаменитая стратегия о выживании общества в ледяном апокалипсисе, теперь доступна на Nintendo Switch, а также совместима с Nintendo Switch 2. Новый ролик напоминает о главном испытании игры: построить последний город на Земле и провести его жителей через катастрофу, которая, кажется, не оставляет человечеству ни единого шанса. Версия для консоли Nintendo вышла 19 октября 2026 года.

Игрокам предстоит возглавить Нью-Лондон — поселение, жизнь которого зависит от огромного парового генератора. Нужно добывать уголь, распределять продовольствие, возводить дома и мастерские, развивать технологии и отправлять экспедиции за пределы города. Но даже безжалостный холод — не единственная угроза: запасы ограничены, люди устают, болеют и теряют надежду.

Самые тяжёлые испытания связаны с решениями самого правителя. Придётся устанавливать законы, определять условия труда, выбирать подход к медицине и решать, чем пожертвовать ради общего блага. Можно попытаться сохранить сострадание и свободу жителей, а можно ужесточить порядки ради эффективности. Однако каждый выбор имеет последствия, а доверие общества не бесконечно.

Frostpunk сочетает градостроительный симулятор, управление ресурсами и моральную драму, в которой нет простых ответов. На Nintendo Switch игра поддерживает портативный режим, поэтому бороться за будущее человечества можно и вне дома.