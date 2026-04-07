В Steam началась распродажа франшизы Frostpunk со скидками до 90%

Разработчик и издатель 11 bit studios, создавший This War of Mine и The Alters, запустил в Steam специальную распродажу своей ключевой франшизы — Frostpunk. На обе части серии и все DLC к ним действуют скидки до 90%, что дает отличную возможность приобрести дилогию о выживании в условиях ледяного апокалипсиса по минимальной цене.

Первую часть Frostpunk, признанную критиками за глубокую атмосферу и сложные моральные дилеммы, сейчас можно забрать всего за $2,99. Полное издание GOTY, включающее три крупных дополнения (The Rifts, The Last Autumn и On The Edge), обойдется в $4,86. Это идеальный шанс возглавить последний город на Земле и вступить в схватку с вечной мерзлотой и общественным хаосом.

Не остался в стороне и сиквел: Frostpunk 2 сейчас доступен за полцены — $22,49. В отличие от оригинала, вторая часть фокусируется на масштабном управлении районами и сложной системе зонирования. Игрокам предстоит столкнуться с новыми вызовами, связанными с общественным устройством и нарастающими внутренними разногласиями.

Распродажа продлится до 20 апреля.