11 bit studios утверждает, что Frostpunk 1886 будет полноценным ремейком игры, а не просто обновлённой версией

Студия 11 bit studios поделилась новыми подробностями предстоящей Frostpunk 1886. Разработчики утверждают, что это будет полноценный ремейк, а не просто обновлённая версия игры.

Игроков ждут новые механики, контент и расширенная система модификаций. По словам геймдиректора проекта Мацея Сулецки, карта станет пустыннее, но при этом будет ощущаться более живой. Анимации жителей создают заново с применением motion capture, чтобы усилить эмоциональное восприятие происходящего.

Обновлённое освещение подчеркнёт контраст между мрачной погодой и тёплым сиянием построек, акцентируя хрупкость человеческого поселения среди ледникового апокалипсиса. В свою очередь здания получат новые текстуры с выраженным износом и повреждениями, что добавит атмосферы упадка. В игре также появится система Progress Path - развитие идеи оригинальной ветки технологий, предоставляющая больше стратегических вариантов.

Релиз Frostpunk 1886 запланирован на 2027 год на PC, PS5 и Xbox Series X/S.