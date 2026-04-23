Frostpunk 1886 и 8 новых игр: 11 bit studios представила стратегию развития до 2031 года

Польская 11 bit studios опубликовала финансовый отчет за прошлый год и презентацию для инвесторов, в которой поделилась планами на будущее. Общий штат студии насчитывает около 170 человек, которые работают над поддержкой уже выпущенных проектов и новыми тайтлами. Разработчики поделились списком проектов, которые планируют выпустить или издать в ближайшие годы:

Frostpunk: 1886 — ремейк-переосмысление градостроительного симулятора, который будет работать на Unreal Engine 5 и выйдет в 2027/2028 году.

P12 — игра по новой IP в стиле This War of Mine. Находится на стадии прототипа и выйдет в 2029/2030 году.

P13 — еще один проект по франшизе Frostpunk, но в новом жанре. Находится на стадии прототипа и выйдет в 2028/2029 году.

P14 — игра по новой IP, над которой работает команда The Alters. Находится на стадии концепта и выйдет в 2030/2031 году.

P15 — ремейк-переосмысление This War of Mine на Unreal Engine с новыми механиками, дополнительным контентом и различными улучшениями. Проект находится на стадии концепта, а полноценная разработка начнется в третьем квартале. Релиз ожидается в 2028/2029 году.

В 2026 году выйдет два новых DLC для Frostpunk 2 (июнь, декабрь) и дополнение для The Alters (второй или третий квартал).

Также 11 bit studios издаст несколько игр от сторонних разработчиков, среди которых Moonlighter 2: The Endless Vault, Crop и еще один неназванный проект.