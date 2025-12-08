Создатели Frostpunk 1886 показали как продвигается разработка игры

Компания 11 bit studios выпустила новое обновление от разработчиков для Frostpunk 1886, своего предстоящего переосмысления городской игры на выживание Frostpunk на базе Unreal Engine. В нём режиссёр Мацей Сулецкий знакомит зрителей с усовершенствованной механикой игры, значительным визуальным обновлением и амбициозным замыслом.

В обновлении отмечены следующие улучшения:

Более умные и выразительные жители благодаря улучшенной анимации и технологии захвата движений; в этом городе каждая дрожь имеет значение.

Более насыщенные фрагменты повседневной жизни Нью-Лондона, создающие более глубокую эмоциональную связь с теми, за кого вы отвечаете (без давления).

Обновлённая система освещения, которая подчёркивает суровую красоту Морозных земель и позволяет холоду по-настоящему пробираться сквозь них.

Переработанные текстуры зданий сделают нашу хрупкую, мерцающую цивилизацию ещё более осязаемой и живой.

Frostpunk 1886 выйдет на ПК в Steam в 2027 году.