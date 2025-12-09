Создатели Frostpunk 1886 показали концепт-арт постапокалиптической стратегии

11 bit studios, разработчики постапокалиптической стратегической игры Frostpunk 1886, обновили страницу игры в Steam, добавив туда новые концепт-арты. Новые изображения дают игрокам более подробное представление об атмосфере будущего проекта и демонстрируют, какое визуальное оформление планируется для игры.

Frostpunk 1886 — это переработанная и расширенная версия оригинальной игры 2018 года, портированная на Unreal Engine и дополненная новым контентом и доработанной механикой, что позволило гораздо лучше передать драматизм человеческих отношений, чем в оригинале. Использование технологии захвата движения позволило сделать персонажей по-настоящему живыми и, возможно, еще больше мотивировать игрока спасти их жизни.

Также была улучшена система освещения, что делает город более заметным в суровых погодных условиях, а переработанные текстуры зданий выглядят более изношенными, что лучше соответствует постапокалиптической атмосфере.

Frostpunk 1886 выйдет на PC не раньше 2027 года с поддержкой текстовой локализации на русский язык.