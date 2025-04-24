Студия 11 bit анонсировала Frostpunk 1886 - новой главы во вселенной сурового выживания и моральных дилемм

Студия 11 bit объявила о разработке Frostpunk 1886 — новой главы во вселенной сурового выживания и моральных дилемм. Проект станет переосмыслением оригинальной Frostpunk, созданным на движке Unreal Engine 5, и выйдет на ПК через Steam в 2027 году.

Название отсылает к ключевому моменту в истории мира игры — Великому шторму, обрушившемуся на Нью-Лондон. Frostpunk 1886 обещает не просто визуальную реконструкцию, а глубокое расширение знакомых механик: новые сценарии, законы, цели и контент, которые предложат даже ветеранам серии свежий вызов.

В отличие от Frostpunk 2, проект возвращается к формуле оригинала, предлагая игрокам более традиционный опыт градостроительства в условиях экстремального холода. Однако, благодаря переходу на UE5, игра впервые получит официальную поддержку модов, чего давно ждали фанаты. Unreal Engine 5 также откроет двери для будущих расширений и загружаемого контента.

Разработка стартовала в начале 2025 года и ознаменовала собой новый курс студии — акцент на собственные IP и более частые релизы. При этом Frostpunk 2 продолжит развиваться параллельно, получая контентные обновления и консольный релиз.

Подробнее о Frostpunk 1886 студия обещает рассказать в ближайшие месяцы.