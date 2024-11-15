11 bit studios зафиксировала рекордную прибыль благодаря успешным продажам Frostpunk 2

Польская студия 11 bit studios отчиталась о рекордной выручке за первые три квартала 2024 года. Основной вклад в финансовый успех внесли продажи Frostpunk 2, несмотря на холодный прием игры со стороны геймеров и инвесторов.

Финансовые показатели:

Общая выручка составила 106,6 млн злотых, что на 211% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Чистая прибыль достигла 47,53 млн злотых, что представляет собой рост на 3420%.

Продажи Frostpunk 2, включая предзаказы и доход от Game Pass, принесли 52,33 млн злотых, что составляет 49,1% от общего дохода компании.

С момента релиза 20 сентября (с ранним доступом для покупателей Deluxe-версии) было продано 511 000 копий игры. Deluxe-издание выбрали 48,7% покупателей. Для сравнения, оригинальный Frostpunk за первые три дня после релиза в 2018 году разошелся тиражом 250 000 копий, а общий объем продаж превысил 5 млн.

Хотя Frostpunk 2 подвергся критике, генеральный директор Пшемыслав Маршал заявил, что компания продолжит развивать проект. Будут выпускаться обновления, расширения и платные дополнения для улучшения качества игры и увеличения ее жизненного цикла, по аналогии с первой частью.

11 bit studios также намерена использовать опыт работы над Frostpunk 2 для оптимизации разработки грядущей The Alters. Релиз последнего был перенесен на первый квартал 2025 года, и его успех станет ключевым для будущих финансовых показателей компании.

Несмотря на трудности, 11 bit studios продолжает уверенно двигаться вперед, делая ставку на долгосрочную поддержку своих проектов и расширение их аудитории.