11 bit studios зафиксировала рекордную прибыль благодаря успешным продажам Frostpunk 2

Польская студия 11 bit studios отчиталась о рекордной выручке за первые три квартала 2024 года. Основной вклад в финансовый успех внесли продажи Frostpunk 2, несмотря на холодный прием игры со стороны геймеров и инвесторов.
Финансовые показатели:
- Общая выручка составила 106,6 млн злотых, что на 211% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
- Чистая прибыль достигла 47,53 млн злотых, что представляет собой рост на 3420%.
- Продажи Frostpunk 2, включая предзаказы и доход от Game Pass, принесли 52,33 млн злотых, что составляет 49,1% от общего дохода компании.
С момента релиза 20 сентября (с ранним доступом для покупателей Deluxe-версии) было продано 511 000 копий игры. Deluxe-издание выбрали 48,7% покупателей. Для сравнения, оригинальный Frostpunk за первые три дня после релиза в 2018 году разошелся тиражом 250 000 копий, а общий объем продаж превысил 5 млн.
Хотя Frostpunk 2 подвергся критике, генеральный директор Пшемыслав Маршал заявил, что компания продолжит развивать проект. Будут выпускаться обновления, расширения и платные дополнения для улучшения качества игры и увеличения ее жизненного цикла, по аналогии с первой частью.
11 bit studios также намерена использовать опыт работы над Frostpunk 2 для оптимизации разработки грядущей The Alters. Релиз последнего был перенесен на первый квартал 2025 года, и его успех станет ключевым для будущих финансовых показателей компании.
Несмотря на трудности, 11 bit studios продолжает уверенно двигаться вперед, делая ставку на долгосрочную поддержку своих проектов и расширение их аудитории.
Мне 2-я часть вообще не зашла. Как по мне пропала атмосфера "ламповости" первой части и если первую нет, нет, да пере прохожу, то вот на вторую меня на час хватило и все, желания возвращаться нет.
А, да. Ламповость. Очень объективно
Ну она вроде бы по своему не плоха,но поиграл день кампанию, день утопию и все.Хотя первую пару недель играл.Может, что в первой хорошие длс,реиграбельные
Ну это сложно описать словами, когда запуская игру тебе нравится как картинка, так и геймплей, причем он не взывает у тебя зубной скрежет, а привносит удовольствие. Такая теплая, душевная атмосфера. Вторая часть приросла в масштабе, но потеряла в мелких деталях.
не объективно а субъективно. как говорится о вкусах не спорят.
а что не так с игрой? я был уверен, что она лучше первой части, а первая часть была очень хороша
Оказалась не игрой про выживание, а градостроительной стратегией, где потери жителей чувствуются не как угроза для выживания, а как цифры в статистике
Еще не пробовал, но надеюсь будет не особо хуже первой
Оказалось особо хуже
ну они подтянули графику, добавили больше веток развития. игра стала сложнее. но они убрали кашу из опилок