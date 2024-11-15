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Frostpunk 2 20.09.2024
Стратегия, Выживание, Строительство, Постапокалипсис, Стимпанк
8 577 оценок

11 bit studios зафиксировала рекордную прибыль благодаря успешным продажам Frostpunk 2

butcher69
Новости

Польская студия 11 bit studios отчиталась о рекордной выручке за первые три квартала 2024 года. Основной вклад в финансовый успех внесли продажи Frostpunk 2, несмотря на холодный прием игры со стороны геймеров и инвесторов.

Финансовые показатели:

  • Общая выручка составила 106,6 млн злотых, что на 211% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
  • Чистая прибыль достигла 47,53 млн злотых, что представляет собой рост на 3420%.
  • Продажи Frostpunk 2, включая предзаказы и доход от Game Pass, принесли 52,33 млн злотых, что составляет 49,1% от общего дохода компании.

С момента релиза 20 сентября (с ранним доступом для покупателей Deluxe-версии) было продано 511 000 копий игры. Deluxe-издание выбрали 48,7% покупателей. Для сравнения, оригинальный Frostpunk за первые три дня после релиза в 2018 году разошелся тиражом 250 000 копий, а общий объем продаж превысил 5 млн.

Хотя Frostpunk 2 подвергся критике, генеральный директор Пшемыслав Маршал заявил, что компания продолжит развивать проект. Будут выпускаться обновления, расширения и платные дополнения для улучшения качества игры и увеличения ее жизненного цикла, по аналогии с первой частью.

11 bit studios также намерена использовать опыт работы над Frostpunk 2 для оптимизации разработки грядущей The Alters. Релиз последнего был перенесен на первый квартал 2025 года, и его успех станет ключевым для будущих финансовых показателей компании.

Несмотря на трудности, 11 bit studios продолжает уверенно двигаться вперед, делая ставку на долгосрочную поддержку своих проектов и расширение их аудитории.

9
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Kvizac Haderah

Мне 2-я часть вообще не зашла. Как по мне пропала атмосфера "ламповости" первой части и если первую нет, нет, да пере прохожу, то вот на вторую меня на час хватило и все, желания возвращаться нет.

2
Satana Mogila

А, да. Ламповость. Очень объективно

-4
SteadyMorgathus

Ну она вроде бы по своему не плоха,но поиграл день кампанию, день утопию и все.Хотя первую пару недель играл.Может, что в первой хорошие длс,реиграбельные

1
Kvizac Haderah Satana Mogila

Ну это сложно описать словами, когда запуская игру тебе нравится как картинка, так и геймплей, причем он не взывает у тебя зубной скрежет, а привносит удовольствие. Такая теплая, душевная атмосфера. Вторая часть приросла в масштабе, но потеряла в мелких деталях.

1
Paramezan Satana Mogila

не объективно а субъективно. как говорится о вкусах не спорят.

0
Александр Мотошвили

а что не так с игрой? я был уверен, что она лучше первой части, а первая часть была очень хороша

1
x_X_EnZzZo_X_x

Оказалась не игрой про выживание, а градостроительной стратегией, где потери жителей чувствуются не как угроза для выживания, а как цифры в статистике

0
RedDay13

Еще не пробовал, но надеюсь будет не особо хуже первой

1
Jarvis666

Оказалось особо хуже

1
Paramezan

ну они подтянули графику, добавили больше веток развития. игра стала сложнее. но они убрали кашу из опилок

0