ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Frostpunk 2 20.09.2024
Стратегия, Выживание, Строительство, Постапокалипсис, Стимпанк
8 791 оценка

Анонсировано дополнение Breach of Trust для Frostpunk 2

monk70 monk70

Компания 11 bit studios анонсировала загружаемое дополнение «Breach of Trust»для Frostpunk 2. Оно выйдет 23 июня на всех платформах.

Эта новая история о выживании человечества перенесёт вас в город Новый Эдинбург, построенный рядом с вулканом, дестабилизированным безрассудным использованием геотермальной энергии для питания его генератора. Новому Эдинбургу грозит серьёзная опасность.

После свержения Старого Капитана и дрожания городских владений настало время вам взять на себя управление в качестве Первого Гражданина. Но будьте осторожны: периодический «Голос доверия» будет служить ощутимой проверкой вашего рейтинга одобрения. Когда нарастает смута и небо покрывает вулканический пепел, единственным безопасным убежищем становится расположенная неподалёку колония на замёрзшем озере.

Ключевые особенности

  • Захватывающая история, исследующая судьбу Нового Эдинбурга и его бывшей колонии Авроры.
  • Пять уникальных сообществ и фракций, каждая со своей историей, идентичностью и идеологией.
  • Новые смертельные опасности окружающей среды, включая механику «Дрожь земли» и «Ночь вулкана».
  • Новые сюжетные события и новые игровые механики, предлагающие новые испытания.
  • Независимая колония — налаживайте отношения с независимой колонией посредством мирной торговли, насильственного вымогательства или полного завоевания.
  • Две новые карты сценариев.
  • Пять новых зданий и центров для укрепления инфраструктуры вашего города.
  • Новые законы.
Трейлеры Обновления
6
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий