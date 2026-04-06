Анонсировано дополнение Breach of Trust для Frostpunk 2

Компания 11 bit studios анонсировала загружаемое дополнение «Breach of Trust»для Frostpunk 2. Оно выйдет 23 июня на всех платформах.
Эта новая история о выживании человечества перенесёт вас в город Новый Эдинбург, построенный рядом с вулканом, дестабилизированным безрассудным использованием геотермальной энергии для питания его генератора. Новому Эдинбургу грозит серьёзная опасность.
После свержения Старого Капитана и дрожания городских владений настало время вам взять на себя управление в качестве Первого Гражданина. Но будьте осторожны: периодический «Голос доверия» будет служить ощутимой проверкой вашего рейтинга одобрения. Когда нарастает смута и небо покрывает вулканический пепел, единственным безопасным убежищем становится расположенная неподалёку колония на замёрзшем озере.
Ключевые особенности
- Захватывающая история, исследующая судьбу Нового Эдинбурга и его бывшей колонии Авроры.
- Пять уникальных сообществ и фракций, каждая со своей историей, идентичностью и идеологией.
- Новые смертельные опасности окружающей среды, включая механику «Дрожь земли» и «Ночь вулкана».
- Новые сюжетные события и новые игровые механики, предлагающие новые испытания.
- Независимая колония — налаживайте отношения с независимой колонией посредством мирной торговли, насильственного вымогательства или полного завоевания.
- Две новые карты сценариев.
- Пять новых зданий и центров для укрепления инфраструктуры вашего города.
- Новые законы.
