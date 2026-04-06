Анонсировано дополнение Breach of Trust для Frostpunk 2

Компания 11 bit studios анонсировала загружаемое дополнение «Breach of Trust»для Frostpunk 2. Оно выйдет 23 июня на всех платформах.

Эта новая история о выживании человечества перенесёт вас в город Новый Эдинбург, построенный рядом с вулканом, дестабилизированным безрассудным использованием геотермальной энергии для питания его генератора. Новому Эдинбургу грозит серьёзная опасность.

После свержения Старого Капитана и дрожания городских владений настало время вам взять на себя управление в качестве Первого Гражданина. Но будьте осторожны: периодический «Голос доверия» будет служить ощутимой проверкой вашего рейтинга одобрения. Когда нарастает смута и небо покрывает вулканический пепел, единственным безопасным убежищем становится расположенная неподалёку колония на замёрзшем озере.

