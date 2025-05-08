Frostpunk 2 получила первое крупное обновление контента с новой картой, испытаниями и многим другим

11 bit studios выпустила первое крупное обновление контента для Frostpunk 2, добавляющее новую карту, повествовательные испытания и многое другое.

Команда говорит, что это существенное обновление представляет преобразующие новые системы, обширную новую карту и несколько давно запрашиваемых сообществом функций для градостроителя, улучшая опыт выживания в большой стратегии. Это также хорошо вписывается в недавно выпущенную дорожную карту.

Вот некоторые из основных моментов обновления:

The Pit — огромная новая карта для режима Utopia Builder, разворачивающаяся вокруг остатков провалившегося проекта Генератор. Скалистый рельеф и уникальная обстановка кратера представляют новые градостроительные задачи и визуальное разнообразие.

Tales from the Frostland — дополнительные повествовательные задачи с уникальными квестами, сюжетными линиями и наградами. Эти сценарии повышают реиграбельность и полностью модифицируются, прокладывая путь для историй, созданных сообществом.

Serenity Mode — более мягкий опыт выживания с мягкой погодой, обильными ресурсами и отсутствием конфликта фракций. Идеально подходит для новичков или игроков, ищущих более вдумчивый темп в развитии своих городов и обществ. Переработанная система отопления — управление температурой теперь происходит на уровне района, отражая интенсивность и ставки первого Frostpunk. Новые исследования, законы и видимые последствия отражают реакцию граждан на то, насколько тепло или холодно с ними обращаются.

Frostkit 1.0 — инструменты для моддинга игры выходят из стадии бета-тестирования, представляя тестирование в редакторе, более быструю итерацию и новые системы, которые позволяют создателям формировать морозную страну по собственному замыслу.

Frostpunk 2 уже вышла на ПК и скоро появится на консолях Xbox и PlayStation.