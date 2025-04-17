Frostpunk 2 разошлась тиражом почти 600 тысячами копий и принесла рекордную выручку 11 bit studios

Польская студия 11 bit studios подвела финансовые итоги 2024 года, и главной звездой отчетного периода стала Frostpunk 2. Продолжение культового градостроительного выживача стало ключевым драйвером продаж и позволило компании достичь самой высокой выручки в истории.

С момента выхода в сентябре 2024 года Frostpunk 2 продалась тиражом в 592 тысячи копий (не включая пользователей Xbox Game Pass). Благодаря этому игра принесла студии почти 70 млн злотых (около 18,5 млн долларов) выручки всего за четыре месяца. Для сравнения, оригинальная Frostpunk за весь 2024 год заработала 28,7 млн злотых (7,6 млн долларов), показав рост на 22,7% по сравнению с предыдущим годом.

Такой успех сиквела стал решающим фактором, позволившим увеличить общую выручку компании на 169% по сравнению с 2023 годом — до 140,5 млн злотых (37,3 млн долларов). Чистая прибыль также резко выросла и составила 6,9 млн злотых (1,83 млн долларов), несмотря на списание затрат на отмененный проект под кодовым названием Project 8.

Хотя Frostpunk 2 стал локомотивом прибыли, другие игры 11 bit studios также внесли вклад. Среди них:

The Thaumaturge — 9,26 млн злотых (2,45 млн долларов);

— 9,26 млн злотых (2,45 млн долларов); This War of Mine — 7 млн злотых (1,86 млн долларов);

— 7 млн злотых (1,86 млн долларов); INDIKA — 5,98 млн злотых (1,58 млн долларов).

Однако именно Frostpunk 2 заметно изменил структуру доходов компании. Если раньше четверть выручки обеспечивали сторонние проекты, то в 2024 году их доля сократилась — на фоне мощного запуска собственной ААА-игры.

Наибольшую выручку 11 bit studios получила в США — 82,1% от общего дохода. Следом идут Великобритания (9,8%) и Гонконг (2,1%), что подчеркивает глобальный интерес к играм студии.

Frostpunk 2 не только подтвердила успех первой части, но и вывела 11 bit studios на новый уровень как с коммерческой, так и с имиджевой точки зрения. Учитывая стартовый импульс и положительные отзывы, вполне возможно, что продажи проекта в 2025 году продолжат расти.