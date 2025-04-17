Frostpunk 2 разошлась тиражом почти 600 тысячами копий и принесла рекордную выручку 11 bit studios

Польская студия 11 bit studios подвела финансовые итоги 2024 года, и главной звездой отчетного периода стала Frostpunk 2. Продолжение культового градостроительного выживача стало ключевым драйвером продаж и позволило компании достичь самой высокой выручки в истории.
С момента выхода в сентябре 2024 года Frostpunk 2 продалась тиражом в 592 тысячи копий (не включая пользователей Xbox Game Pass). Благодаря этому игра принесла студии почти 70 млн злотых (около 18,5 млн долларов) выручки всего за четыре месяца. Для сравнения, оригинальная Frostpunk за весь 2024 год заработала 28,7 млн злотых (7,6 млн долларов), показав рост на 22,7% по сравнению с предыдущим годом.
Такой успех сиквела стал решающим фактором, позволившим увеличить общую выручку компании на 169% по сравнению с 2023 годом — до 140,5 млн злотых (37,3 млн долларов). Чистая прибыль также резко выросла и составила 6,9 млн злотых (1,83 млн долларов), несмотря на списание затрат на отмененный проект под кодовым названием Project 8.
Хотя Frostpunk 2 стал локомотивом прибыли, другие игры 11 bit studios также внесли вклад. Среди них:
- The Thaumaturge — 9,26 млн злотых (2,45 млн долларов);
- This War of Mine — 7 млн злотых (1,86 млн долларов);
- INDIKA — 5,98 млн злотых (1,58 млн долларов).
Однако именно Frostpunk 2 заметно изменил структуру доходов компании. Если раньше четверть выручки обеспечивали сторонние проекты, то в 2024 году их доля сократилась — на фоне мощного запуска собственной ААА-игры.
Наибольшую выручку 11 bit studios получила в США — 82,1% от общего дохода. Следом идут Великобритания (9,8%) и Гонконг (2,1%), что подчеркивает глобальный интерес к играм студии.
Frostpunk 2 не только подтвердила успех первой части, но и вывела 11 bit studios на новый уровень как с коммерческой, так и с имиджевой точки зрения. Учитывая стартовый импульс и положительные отзывы, вполне возможно, что продажи проекта в 2025 году продолжат расти.
Ага, успех на фоне двух падений акций компании на 40 и 25%. Продажи 600 тысяч, где 300тыс. это продажи за первые 2 недели, на волне хайпа от первой части, а остальные 300тыс это за весь период, так как людям просто скучно там находиться, и онлайн fp2 стабильно ниже fp1 более чем в два раза это прекрасно показывает. А ещё игра поддерживает моды, но за всё время кроме нескольких твиков фактически ничего не вышло.
Мне показалось, что игру очень упростили по сравнению с первой частью. Возможно это и помогло увеличить объем продаж.
Нет здесь увеличения объёма продаж. Первая часть продалась около 5млн копий за всё время(больше 1млн за первый год) без особой рекламы и есть у всех кому нужно, а вторая находится в Xbox Game Pass с первого дня, что и приносит им деньги, интерес к покупке сильно упал глядя на онлайн.
Хорошей игре, хорошие продажи. Для жанра экономической стратегии, прям хорошо.
Надеюсь и в третей части они сделают что то другое. Мне нравится когда концепция в каждой части разительно меняется.
Начало очень хорошее, но стоит немного укрепиться, в духоту превращается
2 часть определённо провал. Циферки замаскировали под гейм пасс и типа успех. Только вот автоматическое попадание в гейм пасс с релиза = уже признак фейла игры.
Разрабы будто не поняли, с какой стати первая часть у них получила успех и сделали всё, чтобы не повторить это во второй части.