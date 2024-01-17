Frostpunk 2 также выйдет на PS5

Одним из самых больших сюрпризов вчера стал анонс от 11bit studios и Microsoft относительно дебюта игры в Game Pass - Frostpunk 2 появится в PC Game Pass уже в первой половине 2024 года, а также пополнит каталог Xbox Game Pass после консольного релиза на Series X|S.

Впрочем, в недавнем сообщении в социальных сетях поляки отметили, что, хотя сейчас много говорят о добавлении игры в сервис редмондского гиганта, сообщество PlayStation тоже не останется в стороне, поскольку Frostpunk 2 выйдет на PlayStation 5.

Frostpunk 2 будет доступен с первого дня в рамках PC Game Pass, а затем в рамках Xbox Game Pass после выхода на Xbox Series X|S. Игра также выйдет на PlayStation 5.

Если раньше польская студия продвигала в основном PC-версию (например, на PC Gaming Show), то теперь все чаще появляются сообщения о партнерстве с Microsoft, поэтому некоторые PlayStation-геймеры беспокоились о PS5-версии. Однако разработчики объявили, что атмосферная игра разрабатывается и для консоли Sony.