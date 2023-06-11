Frostpunk 2 выглядит еще более мрачной и безрадостной, чем оригинальная игра

Действие Survival City Builder Frostpunk 2 происходит через 30 лет после сильной снежной бури, завершившей кампанию оригинальной игры, но, хотя человечество каким-то образом десятилетиями выживало на замерзшей планете, легче не стало. Во всяком случае, ситуация выглядит более мрачной, ужасной и отчаянной, чем когда-либо.
В новом кинематографическом трейлере Frostpunk 2, показанном на сегодняшней выставке PC Gaming Show, мы можем взглянуть на город, который теперь работает на нефти, а не на угле, по мере того, как он растет и развивается с годами. Но эта эволюция жестока, и, как и в случае с оригинальной Frostpunk, здесь есть о чем беспокоиться, кроме холодных температур и слепящего снега. Настоящая угроза исходит изнутри городских стен.
«Город наращивает свой потенциал, но знайте, что все великие цивилизации пали под конфликтами между людьми, и что чья-то утопия может стать антиутопией для других», — сказал содиректор Frostpunk 2 Якуб Стокальский. «Frostpunk 2 многое берет из реального мира, ситуаций, которые мы наблюдаем каждый день, когда амбиции одних людей могут привести к гибели других».
Новый трейлер ясно излагает эту идею. По мере того, как город растет, растет и растет, трудно ощутить чувство триумфа или выполненного долга, потому что мрачная куча тел в снегу за городом становится все больше, которые больше похоже на политических врагов, чем рабочих, которых пришлось исключить из уравнения, чтобы позволить мэру остаться у власти.
«Он все еще борется, — говорит Стокальский о городе в Frostpunk 2. — На этот раз с внутренними угрозами, строго связанными с людьми, которые способны разрушить его и его болезненное наследие изнутри».
самая ожидаемая стратегия. могли бы хоть немного геймплея показать.
Да нифига, ни кадра из игры, так что все только предположения.
Яркий пример того, как не следует делать презентационный трейлер игры,которая ещё хрен знает когда там в 24 году выйдет. Вот чего это показали и зачем -зомби экшен или что?