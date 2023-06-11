Frostpunk 2 выглядит еще более мрачной и безрадостной, чем оригинальная игра ©

Действие Survival City Builder Frostpunk 2 происходит через 30 лет после сильной снежной бури, завершившей кампанию оригинальной игры, но, хотя человечество каким-то образом десятилетиями выживало на замерзшей планете, легче не стало. Во всяком случае, ситуация выглядит более мрачной, ужасной и отчаянной, чем когда-либо.

В новом кинематографическом трейлере Frostpunk 2, показанном на сегодняшней выставке PC Gaming Show, мы можем взглянуть на город, который теперь работает на нефти, а не на угле, по мере того, как он растет и развивается с годами. Но эта эволюция жестока, и, как и в случае с оригинальной Frostpunk, здесь есть о чем беспокоиться, кроме холодных температур и слепящего снега. Настоящая угроза исходит изнутри городских стен.

«Город наращивает свой потенциал, но знайте, что все великие цивилизации пали под конфликтами между людьми, и что чья-то утопия может стать антиутопией для других», — сказал содиректор Frostpunk 2 Якуб Стокальский. «Frostpunk 2 многое берет из реального мира, ситуаций, которые мы наблюдаем каждый день, когда амбиции одних людей могут привести к гибели других».

Новый трейлер ясно излагает эту идею. По мере того, как город растет, растет и растет, трудно ощутить чувство триумфа или выполненного долга, потому что мрачная куча тел в снегу за городом становится все больше, которые больше похоже на политических врагов, чем рабочих, которых пришлось исключить из уравнения, чтобы позволить мэру остаться у власти.

«Он все еще борется, — говорит Стокальский о городе в Frostpunk 2. — На этот раз с внутренними угрозами, строго связанными с людьми, которые способны разрушить его и его болезненное наследие изнутри».