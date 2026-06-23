Огонь вместо льда: для Frostpunk 2 вышло вулканическое дополнение Breach of Trust и его релизный трейлер

Студия 11 bit studios официально выпустила второе крупное сюжетное дополнение под названием Breach of Trust для градостроительного симулятора выживания Frostpunk 2. В честь релиза разработчики представили релизный трейлер проекта, который знакомит игроков с завязкой новой драматической истории. Свежий платный контент уже доступен пользователям одновременно на персональных компьютерах и консолях текущего поколения.

Главным нововведением расширения стал совершенно новый самостоятельный сценарий, события которого разворачиваются на территории города Новый Эдинбург. Поселение было построено у подножия гигантского вулкана, чья тектоническая активность дестабилизировалась из-за неосторожного использования геотермальной энергии для питания местного Генератора. После свержения Старого Капитана игрокам предстоит взять бразды правления в качестве Первого Гражданина и спасти общество от неминуемой гибели в условиях землетрясений и регулярных лавовых выбросов.

Политическая система стратегии пополнилась 5 уникальными сообществами и фракциями со своими уникальными идеологиями, законами и взглядами на развитие инфраструктуры. Управлять городом станет значительно сложнее из-за механики регулярного голосования о доверии, которое станет проверкой вашего рейтинга одобрения. Единственным шансом на спасение жителей в моменты «Вулканических ночей» станет взаимодействие с независимой колонией Аврора, расположенной на замёрзшем озере.

Вместе с выпуском дополнения все владельцы оригинальной игры получили бесплатное контентное обновление. Оно добавило упрощённую версию вулканических механик и карту Аврора с рыболовным хабом в режим «Строитель утопии». Автоматическая загрузка файлов патча и платного дополнения Breach of Trust уже стартовала для игроков на PC в Steam, GOG и Epic Games Store, а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S.