Продажи Frostpunk 2 достигли одного миллиона копий почти за два года

Студия 11 bit studios сообщила, что аудитория Frostpunk 2 превысила 1 миллион игроков. Разработчики поблагодарили сообщество за поддержку, опубликовав обращение к жителям Нью-Лондона:

Более миллиона человек откликнулись на зов Стюарда и вошли в безжалостную Морозную страну. Генератор голоден, нефть должна течь, и наше выживание висит на волоске. Спасибо сообществу Frostpunk!

Frostpunk 2 — это стратегия в реальном времени, разработанная польской студией 11 bit, также известной по получившей высокие оценки игре This War of Mine. Это продолжение игры Frostpunk 2018 года. Игрок снова берёт на себя роль управляющего Новым Лондоном, одним из последних оплотов человечества после морозного апокалипсиса.