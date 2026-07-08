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Frostpunk 2 20.09.2024
Стратегия, Выживание, Строительство, Постапокалипсис, Стимпанк
8 803 оценки

Продажи Frostpunk 2 достигли одного миллиона копий почти за два года

monk70 monk70

Студия 11 bit studios сообщила, что аудитория Frostpunk 2 превысила 1 миллион игроков. Разработчики поблагодарили сообщество за поддержку, опубликовав обращение к жителям Нью-Лондона:

Более миллиона человек откликнулись на зов Стюарда и вошли в безжалостную Морозную страну. Генератор голоден, нефть должна течь, и наше выживание висит на волоске. Спасибо сообществу Frostpunk!

Frostpunk 2 — это стратегия в реальном времени, разработанная польской студией 11 bit, также известной по получившей высокие оценки игре This War of Mine. Это продолжение игры Frostpunk 2018 года. Игрок снова берёт на себя роль управляющего Новым Лондоном, одним из последних оплотов человечества после морозного апокалипсиса.

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Комментарии:  7
Ваш комментарий
Pojilaya kikimora

Раньше такие игры были в "Моём мире" от майл.сpу. Градсимы всякого пошиба. И про Рим, и про футуризм, и про всё на свете. Сейчас за это платят деньги. Рыночек-то порешал.

5
ZackSnyder

пусть сравнят продажи этого выпука с шедевральным первым фростпанком

4
Пользователь ВКонтакте

Ну как обычно по канону : Возвращение в Ебенград
Доедать суп с опилками. // Er-Sana Konstantinov