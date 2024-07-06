Разработчики Frostpunk 2 ищут желающих принять участие в дальнейших тестах игры

Некоторое время назад 11 bit сообщили, что премьера Frostpunk 2 перенесена с 25 июля на 20 сентября. Польские разработчики приняли такое решение, чтобы реализовать некоторые предложения игроков, собранные во время апрельского бета-тестирования. Судя по всему, некоторые из них уже реализованы в игре, потому студия приглашает принять участие в последующих тестах (они проводятся регулярно с апреля 2023 года, последнее состоялось в июне 2024 года, а предпоследнее в мае 2024 г.).

Сегодня в профиле студии 11 bit на Х появилось сообщение о том, что разработчики приглашают принять участие в тестах Frostpunk 2. Согласно размещенной записи, они пройдут в Варшаве, в офисе разработчика и продлятся 3 дня, начиная с 15 июля. Каждый принявший участие получит вознаграждение.

Дополнительным удовольствием для поклонников этой морозной экономической стратегии может стать тот факт, что каждый человек, принявший участие в тестах, будет упомянут в финальных титрах игры.

Frostpunk 2 планируется выпустить на ПК 20 сентября. Консольные версии игры — для PS5 и XSX — запланированы только на 2025 год.