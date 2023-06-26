Разработчики Frostpunk 2 поделились подробностями проекта ©

Содиректор игры Frostpunk 2 и директор по дизайну в 11 bit studios Якуб Стокальский в Твиттере рассказал свежие подробности грядущего проекта.

Стокальский объяснил, что вся идея, лежащая в основе концепции фракций в игре, и напряженность между ними лежат в основе утверждения «город не должен пасть». Он многое берет из реального мира, ситуаций, которые мы наблюдаем каждый день, когда амбиции одних людей могут привести к гибели других.

Несмотря на многочисленные изменения, дух Frostpunk сохранится в сиквеле, поскольку разработчики продолжают исследовать, как игроки формируют свои общества в сложных обстоятельствах на физическом, промышленном и моральном уровнях. Город наращивает свой потенциал, но знайте, что все великие цивилизации пали под конфликтами между людьми и что чья-то утопия может стать антиутопией для других.

Когда игроки начинают играть в Frostpunk 2, их город находится в гораздо более продвинутой точке по сравнению с поселением, которое пережило завершение оригинальной игры, но все еще претерпевает серьёзные проблемы. На этот раз с внутренними угрозами, строго связанными с людьми, способными разрушить его и его болезненное наследие изнутри.

Релиз Frostpunk 2 намечен на первую половину 2024 года на ПК в Steam.